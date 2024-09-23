Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek 32 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Derbi sonrası Galatasaraylı oyuncuların sevinci sırasında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı arasında bir tartışma yaşandı.

Mert Hakan, Galatasaraylı futbolcuların galibiyeti kutladığı sırada sinirlenerek tartışmaya girerken, takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi ve içeri girmesi engellendi. Ayrıca, yedek kulübesindeyken hakeme yaptığı itiraz nedeniyle maçın 26. dakikasında sarı kart gördü.

Mert Hakan Avrupa maçında oynayacak

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi Mert Hakan’a, özellikle kritik maçlarda daha sakin kalması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Mert Hakan'ı UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de sahaya süreceği de aktarıldı.

Mert Hakan’ın bu uyarılara nasıl yanıt vereceği ve Avrupa Ligi'ndeki performansı merakla bekleniyor.