Cannes Film Festivali’nde gösterdiği olağanüstü performansla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan Merve Dizdar, şimdi de Fransa’dan prestijli bir ödül almaya hak kazandı. Ünlü oyuncu, Fransa’nın kültür ve sanat alanındaki önemli nişanlarından biri olan "Edebiyat ve Sanat Şövalyesi" ünvanına layık görüldü.

Dizdar, Fransa’nın Prestijli nişanını 28 Ocak’ta alacak

Fransa, sanat dünyasında önemli başarılar gösteren isimleri onurlandırmak amacıyla verdiği “Edebiyat ve Sanat Şövalyesi” unvanını, Merve Dizdar’a 28 Ocak’ta düzenlenecek özel bir törende takdim edecek. Bu prestijli nişana, Türkiye’den daha önce sadece Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan layık görülmüştü.

Cannes’dan şövalyeliğe: Merve Dizdar’ın yeni başarısı

Dizdar, YouTube’da katıldığı bir programda, Cannes’daki ödülünün ardından yaşadığı duyguları şu şekilde dile getirdi: “Cannes’da çok büyük bir hayali gerçekleştirdikten sonra, ‘Daha ne olabilir?’ diye düşünürken, şimdi Şövalye ilan edildim.”