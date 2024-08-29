Yusuf Güney'in uyarısı gerçek oldu

Astral seyahat ve spiritüel konularla bilinen şarkıcı Yusuf Güney, önceki tahminlerinde olduğu gibi bu kez de sivrisineklerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Güney, genetikleri bozulmuş sivrisineklerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtmişti.

ABD'de ilk ölüm vakası

Güney'in uyarısından kısa süre sonra, ABD'nin New Hampshire eyaletinde sivrisinek ısırığıyla bulaşan nadir bir Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu olay, Güney'in tahminlerinin bir kez daha doğrulandığını gösteriyor.

Güney'in açıklamaları ve etkileri

Yusuf Güney'in açıklamaları, özellikle felaket senaryoları ve geleceğe dair tahminleriyle dikkat çekiyor. Daha önce maymun çiçeği virüsünü önceden tahmin etmesiyle gündeme gelmişti. Sivrisinekler konusundaki uyarısının doğruluğu, Güney’in öngörülerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının yorumları;