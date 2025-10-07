Meslek Fabrikası'nda düzenlenen “Yapay Zekâ 101: Temel Kavramlardan Gelecek Trendlere” başlıklı eğitimle gençler, yapay zekânın temel kavramlarını, güncel uygulamalarını ve etik boyutlarını keşfetti.



İzmirli gençler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile teknolojiyi yakından takip etme fırsatı buluyor. Yapay zekâ, bu kez sadece hayatın birçok alanındaki kullanımıyla değil, güncel uygulamaları ve etik boyutlarıyla da ele alındı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden Meslek Fabrikası, “Yapay Zekâ 101: Temel Kavramlardan Gelecek Trendlere" eğitimi düzenledi. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile iş birliği içinde yürütülen "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında yapılan eğitim, Halkapınar'daki Meslek Fabrikası binasında yer alan Dijital Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar; etkileşimli oturumlarla yapay zekâyı sadece anlamakla kalmadılar, aynı zamanda dijital becerilerini geliştirerek bu alanda ilk adımlarını attılar. Meslek Fabrikası'nın ücretsiz kurs ve çalışmaları hakkında bilgi almak için “https://www.ibbmeslekfabrikasi.com/” web adresi ziyaret edilebiliyor ve “@izbbmeslekfabrikasi” kullanıcı adlı instagram hesabı takip edilebiliyor.