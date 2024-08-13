Bu yeni global ve çokyıllık anlaşma, UMG'nin geniş müzik kataloğunun Meta'nın Facebook, Instagram, Messenger, Horizon, Threads ve WhatsApp gibi platformlarında kullanılmasını kapsıyor. Anlaşma, özellikle Threads ve WhatsApp gibi platformlarda kısa formatlı videoların müzikle zenginleştirilmesine olanak tanıyacak.

Sanatçıların hakları korunacak

Anlaşmanın finansal detayları açıklanmasa da, Meta ve UMG'nin sanatçıların ve bestecilerin adil bir şekilde ücretlendirilmesi konusunda ortak bir kararlılığa sahip oldukları vurgulandı. Ayrıca, yapay zeka tarafından izinsiz oluşturulan içerikler gibi sanatçıların haklarını ihlal edebilecek konularda da iş birliği yapılacak ve sanatçılar için yeni gelir fırsatları yaratılacak.

WhatsApp ve diğer platformlarda yeni iş birlikleri

Meta Müzik ve İçerik İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tamara Hrivnak, Meta, UMG ve Universal Music Publishing Group arasındaki işbirliğinin WhatsApp ve diğer platformlarda yeni biçimlerde devam edeceğini belirtti. Bu, kullanıcıların WhatsApp gibi platformlarda da UMG'nin geniş müzik kataloğuna erişebileceği anlamına geliyor.

2017'den beri devam eden iş birliği

Meta ve UMG arasındaki iş birliği 2017 yılında başlamıştı. UMG, o dönemde müzik kataloglarını Facebook platformlarında lisanslayan ilk büyük müzik şirketi olmuştu. Bu yeni anlaşma, iki şirket arasındaki başarılı ortaklığın devamı niteliğinde.