Meta Politika İletişim Müdürlüğü, AA muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, İbrahim'in, Heniyye'ye yönelik suikastı kınayan ve taziye dileyen paylaşımlarının yanlışlıkla kaldırıldığını belirtti.

"Malezya Başbakanı'nın gönderisi operasyonel bir hata nedeniyle yanlışlıkla kaldırılmıştır, bunun yerine haber değeri taşıyan bir etiketle tutulması gerekirdi." ifadesi kullanılan açıklamada, Meta'nın, şirket politikasını ihlal eden içeriklerin kamu yararına olduğu takdirde özel bir etiketle görünür kalmasına izin verdiği kaydedildi.

Meta, İbrahim'den özür dilenip dilenmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Enver İbrahim'in tepkisi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 31 Temmuz'daki Heniyye suikastını kınayan paylaşımları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı'yla görüşmesine ilişkin fotoğraflar, Meta'ya ait sosyal paylaşım sitelerinden "tehlikeli kişi ve örgütler" bahanesiyle kaldırıldıktan sonra, 1 Ağustos'ta Meta'yı "siyonist İsrail rejiminin bir aracı" olmakla suçladı.

Toplantı ve geri yükleme

4 Ağustos'ta Meta temsilcileriyle Malezya Başbakanlık Ofisi yetkilileri bir araya geldi. Malezya Başbakanlık Ofisi Medya ve Stratejik İletişim Biriminden yapılan açıklamada, "Toplantı sırasında Başbakanlık, Meta'nın Başbakan'ın yakın zamanda suikasta uğrayan İsmail Heniyye için taziyelerini ileten paylaşımlarının kaldırmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Meta, Enver İbrahim'in paylaşımlarını "doğru haber değeri etiketiyle" geri yükledi.