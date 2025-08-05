Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Verilere göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle megakent İstanbul’da perşembe ve cuma günü yerel sağanak yağışların kısa sürede etkili olması ve aniden yoğunlaşması bekleniyor.

Yağış sadece İstanbul’la sınırlı kalmayacak

Açıklamaya göre, Marmara’da rüzgarın kuzey yönlerden saatte 30-50 km hızla esmesi beklenirken; Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu, Ordu ve Akdeniz’in iç kesimleri de sağanak yağış alacak iller arasında yer alıyor. Doğu Karadeniz kıyılarında da benzer şekilde yağış geçişleri görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Batı kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanması beklenirken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcak havanın etkisi sürecek. Bu bölgelerde termometreler mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkabilir. Uzmanlar, yüksek sıcaklıklara karşı özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olmasını öneriyor.

Ani değişimlere dikkat

Yetkililer, hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede kısa sürede etkili olabilecek sağanaklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşanabilecek ani yağışlar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği bildirildi.