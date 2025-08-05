İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren FabrikaLab İzmir ile Diyez Robotics ortaklığında düzenlenen RoboCup etkinliği, İzmirli çocuklara robotik teknolojilerle tanışma fırsatı sundu. 8-12 yaş grubundaki çocuklar, teorik eğitimlerin ardından uygulamalı parkur yarışmasında robotlarını programlayarak yeteneklerini ortaya koydu.

Robotik eğitimle çocukların becerileri gelişti

RoboCup etkinliği, çocuklara temel kodlama becerileri kazandırmayı hedefledi. Ayrıca takım çalışması, analitik düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerinin desteklenmesine odaklandı. Katılımcılar, teknoloji ile öğrenmenin keyifli yönlerini deneyimledi.

Çocuklar yaratıcı çözümler geliştirdi

Buca Çocuk Merkezi’ne kayıtlı öğrencilerin katıldığı etkinlikte, çocuklar robotları programlayarak parkurda karşılaştıkları sorunlara özgün ve yaratıcı çözümler geliştirdi. Etkinlik, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı. Katılımcılar robotik kodlama deneyiminden duydukları memnuniyeti dile getirdi.