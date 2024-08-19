Önümüzdeki beş gün boyunca şehirde açık ve sıcak havanın hakim olacağı belirtildi. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, özellikle nem oranlarının da dalgalanması bekleniyor. Bu koşullarda vatandaşlara özellikle öğle saatlerinde dikkatli olmaları ve sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

19 Ağustos Pazartesi: Açık ve sıcak hava

En düşük sıcaklık: 22°C

22°C En yüksek sıcaklık: 32°C

32°C Nem oranı: %34 - %74

%34 - %74 Rüzgar: 12 km/sa

20 Ağustos Salı: Artan sıcaklıklar

En düşük sıcaklık: 25°C

25°C En yüksek sıcaklık: 36°C

36°C Nem oranı: %38 - %64

%38 - %64 Rüzgar: 12 km/sa

21 Ağustos Çarşamba: Yine sıcak ve açık hava

En düşük sıcaklık: 24°C

24°C En yüksek sıcaklık: 34°C

34°C Nem oranı: %44 - %65

%44 - %65 Rüzgar: 12 km/sa

22 Ağustos Perşembe: Nem ve sıcaklıkta zirve

En düşük sıcaklık: 24°C

24°C En yüksek sıcaklık: 36°C

36°C Nem oranı: %38 - %92

%38 - %92 Rüzgar: 22 km/sa

23 Ağustos Cuma: Hafta sonuna sıcak bir başlangıç

En düşük sıcaklık: 25°C

25°C En yüksek sıcaklık: 36°C

36°C Nem oranı: %38 - %77

%38 - %77 Rüzgar: 21 km/sa

Önlemlerinizi alın!

İzmir'de bu hafta sıcaklıkların ve nem oranlarının artmasıyla birlikte, dışarıda zaman geçiren vatandaşların güneşin zararlı etkilerinden korunmaları, bol sıvı tüketmeleri ve mümkün olduğunca gölgede kalmaları tavsiye ediliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için bu uyarılar hayati önem taşıyor. Sıcak hava dalgasının etkilerinin minimize edilmesi için gerekli önlemleri almak, sağlık açısından büyük önem taşıyor.