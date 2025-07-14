Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin, Ardahan ve Van’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli rüzgârın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 37, en düşük 22; İstanbul’da en yüksek 32, en düşük 22; İzmir’de en yüksek 36, en düşük 22 derece olacak.