Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde beklenen yağışlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, ani hava değişikliği nedeniyle 12 ilde sarı kodlu uyarı yayımlandı. Meteorolojinin son tahminlerine göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek.

Beklenen yağışlar geliyor

Beklenen yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Çığ ve don tehlikesi

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis beklendiğini de belirtti.

Sarı kodlu uyarı verilen iller

Meteoroloji, Artvin, Giresun, Ordu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu, Rize, Trabzon, Bartın ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bu illerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Son tahminlere göre, Artvin, Giresun, Ordu, Kastamonu, Rize ve Trabzon’da karla karışık yağmur; Karabük ve Bolu’da kar yağışı bekleniyor. Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce’de ise kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye’de de sağanak yağışlar bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini öngörüyor. Cuma öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yer yer 10 kuvvetinde tam fırtınaya dönüşebileceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate almaları ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.