Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Rize ve Artvin için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Yaz mevsiminin gelişi ile sıcaklıkların 27 derecelere ulaştığı Rize ve Artvin için şiddetli yağış uyarısı verildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü tarafından Rize ve Artvin illeri için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Yarın öğle saatlerinde başlayacak şiddetli yağışların sel, su baskını, yıldırım düşmesine sebep olabileceğinin dile getirildiği uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.06.2024 Cumartesi günü öğleden sonra Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgâr ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.