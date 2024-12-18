Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporu, birçok bölgede kritik hava olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri için kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi öne çıkarken, Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

Rapora göre, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak ve yağmur beklenirken, bu bölgelerin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Ardahan çevresinde de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve olumsuz koşullar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’de fırtına ve çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunduğu bildirildi. Rüzgârın, bölgede saatte 50-70 km hızla eseceği ve özellikle eğimli arazilerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Doğu bölgelerinde gece saatlerinde buzlanma, don ve sis

Meteoroloji, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağını duyurdu. Ancak doğu bölgelerinde gece saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu tahminleri

Marmara

Parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

Çanakkale 8°C, 17°C

Az bulutlu

Edirne 3°C, 14°C

Az bulutlu

İstanbul 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Sakarya 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.

Afyonkarahisar 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir 7°C, 18°C

Az bulutlu

Manisa 5°C, 15°C

Az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Adana 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Antalya 8°C, 19°C

Az bulutlu

Hatay 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Mersin 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Karadeniz

Kıyı kesimlerinde yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor.

Artvin 2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Samsun 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Tokat -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bolu 0°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

Düzce 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

Kastamonu 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak 9°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu

Doğu Anadolu

Yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgâr dikkat çekiyor.

Erzurum -12°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kars -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Malatya -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Van -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır -4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

Gaziantep 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

Siirt -1°C, 7°C

Parçalı bulutlu

Şanlıurfa 2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

Uzmanlardan Uyarı: Önlemlerinizi alın

Meteoroloji, olumsuz hava koşullarının neden olabileceği sel, taşkın, buzlanma ve çığ gibi olaylara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Özellikle karayolu ulaşımı ve eğimli bölgelerde yaşayanların daha hassas davranması gerektiği vurgulandı.