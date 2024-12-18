Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporu, birçok bölgede kritik hava olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri için kuvvetli yağış ve çığ tehlikesi öne çıkarken, Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor.
Rapora göre, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak ve yağmur beklenirken, bu bölgelerin iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Ardahan çevresinde de kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar ve olumsuz koşullar yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’de fırtına ve çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunduğu bildirildi. Rüzgârın, bölgede saatte 50-70 km hızla eseceği ve özellikle eğimli arazilerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Doğu bölgelerinde gece saatlerinde buzlanma, don ve sis
Meteoroloji, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağını duyurdu. Ancak doğu bölgelerinde gece saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu tahminleri
Marmara
Parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.
Çanakkale 8°C, 17°C
Az bulutlu
Edirne 3°C, 14°C
Az bulutlu
İstanbul 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Sakarya 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.
Afyonkarahisar 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir 7°C, 18°C
Az bulutlu
Manisa 5°C, 15°C
Az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Adana 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Antalya 8°C, 19°C
Az bulutlu
Hatay 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Mersin 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Karadeniz
Kıyı kesimlerinde yağmur, yükseklerde kar yağışı bekleniyor.
Artvin 2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Tokat -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bolu 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu
Düzce 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu
Kastamonu 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 9°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) çok bulutlu
Doğu Anadolu
Yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgâr dikkat çekiyor.
Erzurum -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kars -8°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Malatya -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Van -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
Gaziantep 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Siirt -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
Şanlıurfa 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
Uzmanlardan Uyarı: Önlemlerinizi alın
Meteoroloji, olumsuz hava koşullarının neden olabileceği sel, taşkın, buzlanma ve çığ gibi olaylara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Özellikle karayolu ulaşımı ve eğimli bölgelerde yaşayanların daha hassas davranması gerektiği vurgulandı.