Ünlü şarkıcı Metin Arolat, dün akşam İstanbul Kozyatağı Hilton'da çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçı, şarkısını söylerken aynı anda fenalaşarak yere yığılmıştı. Sahnede acil müdahale ile kalp masajı yapılan Arolat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Arolat'ın vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

Vefat eden Metin Arolat'ın ölümle ilgili son sözleri gündeme geldi!

Vefat eden Metin Arolat'ın ölümle ilgili son sözleri gündeme geldi!

Birçok hit şarkıya imza atıldı ve sayısız klibin yönetmenliğini üstlenen Arolat, müziğiyle birçok hayrana ilham verdi. Acı haber, pek çok ünlü ismin sosyal medya üzerinden üzüntüsünden yankı buldu.

Demet Akalın: "Çok kızgınım neden gitmedin kolun uyuşunca, ah Metom. Yine de hızlıca kaçtık hani reklamımızı. İnanamıyorum ben gidiyordune... 'Hırkam gönder kaldı' dedi, Nereden bilecektik o hırkanın yadigarını. Nur içinde yat."

Armağan Çağlayan: "Delirebilirim... Öyle bir çaresizlik ki..."

Tarkan: "Ah Metin'im, ne erken ve ani gittin böyle. Şaşkınım. İnanamıyorum. Çok üzgünüm... Nurlar içinde uyu arkadaşım."

Ebru Gündeş: "İnanması o kadar zor ki..."

Seda Bakan: "Gece 2'de öğrendiğimden beri şoktayım. Seni çok seviyorum Metin… Anneciğine kavuştun. Allah mekanını cennet etsin."

Mustafa Sandal: "Çok değerli meslektaşım, canım Metin'im, mekanın cenneti olsun. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu."

Ezgi Mola: "Çok üzgünüm.

Berna Laçin: "Ah be güzel gülüyorum, ne yaptın sen öyle?"

Gülben Ergen: "Hayatını kaybediyor, ölüm ve Metin... Bizim Metin'imiz, otuz benim yıllık arkadaşım Metin. O kadar ağır ve zor ki... Çok şaşkınlık ve üzüntü. Ailesine, yedilerine sabır diliyorum."

Yeşim Salkım: "Canım, güzel kalpli meslektaşım, çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun."

Zafer Algöz: "'En mutlu olduğum yer sahnesi' dedi Metin Arolat. Çok erken, çok yazık oldu. Allah rahmet eylesin. Sahnede fenalaştı ve gitti. Sevenlerinin başı sağ olsun..."

Tolga Karel: "Ah Metin. Işıklar içinde uyu, anneciğin, babacığının yanına gittin. Çok çok özel bir adamdın, tam olarak söz bulamıyorum. Çok erken, çok..."

Nihat Doğan: "Çok üzgünüm. Metin Arolat vefat etmiş. İyi insanlar birer birer gidiyorlar. Mekanın cennet olsun."

Sevda Demirel: "Çok çok kullanıyorlar. Hoşça kal naif adam. Mekanın cennet olsun güzel insan."

Seçil Gür: "Tam bir melek. Benim meleğim melek olmuş. Daha bir tanesini doldurmadan ikinci vurgun bana. Hiç iyi olabileceğim sanki. Metin'im, güzel kalplim, meleğim. Çok kızdım, çok. Vallahi billahi de yakışmadı."

Gülşah Saraçoğlu: "Çok üzgünüm. Böylesine yetenekli, böylesi özel bir adamın zamansız gidişi. Nurlar içinde uyu Metin Arolat, yattığın yer kışkırtmanın seni."