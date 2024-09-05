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MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, araştırmaya yönelik “Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor” yorumunu yaptı.

İki liderin temmuz ayındaki farkı ise dikkat çekti. Erdoğan temmuz ayında seçmenlerinden yüzde 38,1 görev onayı alırken CHP lideri Özel yüzde 52,5 görev onayı aldı.

Erdoğan’ın seçmenleri karşısında görev onayı ise 38,1-43,9 bandında kaldı.

Ankete göre 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Özel'in seçmenleri karşısında görev onayı 43,3-54,9 bandında yer aldı.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar , “Liderlerin görev onayı” başlıklı anketini sosyal medya hesabından paylaştı.

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