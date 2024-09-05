MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı ankette CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde yer aldığı görüldü.
MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, “Liderlerin görev onayı” başlıklı anketini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankete göre 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Özel'in seçmenleri karşısında görev onayı 43,3-54,9 bandında yer aldı.
Erdoğan’ın seçmenleri karşısında görev onayı ise 38,1-43,9 bandında kaldı.
İki liderin temmuz ayındaki farkı ise dikkat çekti. Erdoğan temmuz ayında seçmenlerinden yüzde 38,1 görev onayı alırken CHP lideri Özel yüzde 52,5 görev onayı aldı.
MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, araştırmaya yönelik “Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor” yorumunu yaptı.
Özgür Özel Erdoğan’a meydan okuyor. pic.twitter.com/jNjfkljhbi— Ozer Sencar (@ozersencar1) September 4, 2024