Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı. PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı. Bu kararın ardından bankaların mevduat faiz oranlarında da güncellemeler yapıldı.
Politika faizi ve mevduat faizlerindeki değişim
TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararı, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden değerlendirmesine yol açtı. TCMB, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını da duyurdu. 12 Temmuz haftası itibarıyla, 1 aya kadar vadede faiz oranı yüzde 54,34, 3 aya kadar vadede ise yüzde 59,56 olarak gerçekleşti.
Bankaların mevduat faiz oranları
Kararın ardından bankaların 60 günlük vadede 250 bin TL için sundukları mevduat faiz oranları şu şekilde:
Denizbank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz Oranı: yüzde 48
Vade Sonu tutar: 268 bin 196 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz Oranı: yüzde 43
Vade sonu tutar: 266 bin 301 TL
Garanti BBVA
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz oranı: yüzde 25
Vade sonu tutar: 259 bin 477 TL
İş Bankası
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz Oranı: yüzde 42
Vade sonu tutar: 265 bin 965 TL
ING Bank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz oranı: yüzde 52
Vade sonu tutar: 267 bin 347 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz oranı: yüzde 48
Vade sonu tutar: 268 bin 196 TL
Halkbank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz oranı: yüzde 39
Vade sonu tutar: 264 bin 784 TL
VakıfBank
Mevduat tutarı: 250 bin TL
Vade: 60 gün
Faiz Oranı: yüzde 48
Vade sonu tutar: 268 bin 196 TL