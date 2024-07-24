Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayına ilişkin politika faizi kararını açıkladı. PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı. Bu kararın ardından bankaların mevduat faiz oranlarında da güncellemeler yapıldı.

Politika faizi ve mevduat faizlerindeki değişim

TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararı, bankaların mevduat faiz oranlarını yeniden değerlendirmesine yol açtı. TCMB, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını da duyurdu. 12 Temmuz haftası itibarıyla, 1 aya kadar vadede faiz oranı yüzde 54,34, 3 aya kadar vadede ise yüzde 59,56 olarak gerçekleşti.

Bankaların mevduat faiz oranları

Kararın ardından bankaların 60 günlük vadede 250 bin TL için sundukları mevduat faiz oranları şu şekilde:

Denizbank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün

Faiz Oranı: yüzde 48

Vade Sonu tutar: 268 bin 196 TL

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün

Faiz Oranı: yüzde 43

Vade sonu tutar: 266 bin 301 TL

Garanti BBVA

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün

Faiz oranı: yüzde 25

Vade sonu tutar: 259 bin 477 TL

İş Bankası

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün

Faiz Oranı: yüzde 42

Vade sonu tutar: 265 bin 965 TL

ING Bank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün

Faiz oranı: yüzde 52

Vade sonu tutar: 267 bin 347 TL

Akbank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün

Faiz oranı: yüzde 48

Vade sonu tutar: 268 bin 196 TL

Halkbank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün

Faiz oranı: yüzde 39

Vade sonu tutar: 264 bin 784 TL

VakıfBank

Mevduat tutarı: 250 bin TL

Vade: 60 gün

Faiz Oranı: yüzde 48

Vade sonu tutar: 268 bin 196 TL