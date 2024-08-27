Saygıyla veda etmek

Türk bayrağı, ulusal sembolümüz olarak büyük bir saygıyı hak eder. Yıpranmış veya eskiyen bayrakların çöpe atılması, bayrağa olan saygıyı zedeler. Bu nedenle, bayrağın doğru bir şekilde imha edilmesi gerekmektedir.

Mevzuata göre;

ESKİMİŞ,SOLMUŞ,YIRTILMIŞVEKULLANILAMAYACAK DURUMAGELMİŞBAYRAKLARINYOKEDİLMESİ USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK

Madde 1- Bu Yönetmelik eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların yok edilmesi usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, kamu kurum veya kuruluşlarının, gerçek veya tüzel kişilerin, dış temsilciliklerin ellerinde bulunan eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların toplanması ve yok edilmesi usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı kararı ile çıkarılan Türk Bayrağı Tüzüğünün 22/10/1999 tarihli ve 99/13554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen bayrak; kullanılamayacak duruma gelmiş Türk Bayrağı anlamına gelir.

Bayrakların Toplanması

Madde 5- Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş olan bayrakları elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlar bubayraklarıilçelerdekaymakamlığa,illerdevaliliğe,yurtdışındabüyükelçilikveyabaşkonsolosluklarateslimederler.

(Mülga ikinci fıkra:RG-18/8/2010-27676)

Yok Etme Usulü

Madde 6- (Değişik birinci cümle:RG-18/8/2010-27676) Valilik ve Kaymakamlıklarda toplanan bayrakları yok etme işlemi; Valinin ve Kaymakamın belirleyeceği üç kişilik bir komisyon gözetiminde, ay-yıldız ile kırmızı kumaşların kesilerek ayrılmasından sonra kırpma makinesinde veya kapalı alanda yakılmak suretiyle yapılır. Yurt dışında yok etme işlemi büyükelçiliklerde ve başkonsolosluklarda, Dışişleri Bakanlığının uygun göreceği bir yöntemle yapılır.

Yürürlük

Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı yürütür.