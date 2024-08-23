Sevilen şarkıcı Meyra, müzik kariyerine yeni bir soluk getirerek hayranlarının karşısına bambaşka bir projeyle çıkmaya hazırlanıyor. "Ağladın Ya", "Karar Bize Ait" ve "Aşklayalım" gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Meyra, uzun bir aranın ardından dinleyicilerine yeni bir sürprizle geri dönüyor.

Bu kez Meyra, ünlü Yunan besteci ve şarkıcı Stamis Gonidis'in hit şarkısı “Esi Rotas”ı Türkçe sözlerle yorumladı. Şarkının Türkçe sözleri ise Sinan Akçıl imzası taşıyor. Meyra'nın güçlü vokali ve Akçıl'ın dokunuşuyla yeniden hayat bulan bu parça, müzikseverlerin beğenisine sunulacak.