Çiğli Belediyesi'ndeki işçi grevine ilişkin konuşan MHP'li Aşur Eren Kaya, “Söz konusu olan hepimizin sağlığı, böyle devam edemez” dedi.

Çiğli Belediyesi şirketlerinden ÇİBEL A.Ş.'de yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine başlayan işçi grevi, kentte belediye hizmetlerini aksattı. MHP’li Belediye Meclis Üyesi Aşur Eren Kaya, yaşanan durumun halk sağlığı açısından büyük riskler taşıdığını belirterek, “Böyle devam edemez. Söz konusu olan hepimizin yaşadığı Çiğli” dedi.

Çiğli’de hizmetler durdu, endişeler arttı

ÇİBEL A.Ş. işçilerinin başlattığı grev nedeniyle Çiğli’de çöp toplama başta olmak üzere birçok belediye hizmeti durdu. Şehirde yaşanan bu durumun sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Aşur Eren Kaya, tüm taraflara makul bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

"Şehir sağlığı insan sağlığıdır"

Aşur Eren Kaya, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir gelenekten geliyoruz. Bu şartlar altında insanımız sağlıklı yaşayamaz. Temizlik bizim için hem inanç hem medeniyet meselesidir” ifadelerini kullanarak, tarafların uzlaşması gerektiğini söyledi.

"Çalışanlarımızı yalnız bırakamayız"

İşçilerin haklarının gözetilmesi gerektiğine dikkat çeken Kaya, “Çalışanlarımızın alın teri ve emeği kıymetlidir. Elbette ekonomik olarak uygun bir seviyede maaş almalılar. Ancak içinde bulunduğumuz durum tüm Çiğli’yi ilgilendiriyor” diye konuştu.

Ortak hareket etme vurgusu: "Makul bir yol bulmalıyız"

Kaya, belediye yönetiminin ve çalışanların yaşadığı zorlukları anlayarak hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Çiğli Belediyesi’nin tüm Çiğlililere ait olduğunu vurgulayan Kaya, “Karşılıklı anlayış sergileyerek, hem çalışanlarımızı hem de hemşehrilerimizi düşünerek bu durumu çözmeliyiz” dedi.