Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karşıyaka İlçe Teşkilatı, kültürel çalışmalarına bir yenisini ekleyerek Ziya Gökalp’i vefatının 100. yıldönümünde andı. Karşıyaka Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa katılım oldukça yoğundu.

Ziya Gökalp ve Türkçülüğün temelleri

Konferansın açılışında MHP Karşıyaka İlçe Başkanı Akif Yılmaz, Türk milletinin tarihi ve medeniyetine dair önemli tespitlerde bulundu. Yılmaz, Ziya Gökalp’in Türkçülüğün temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Gökalp, Türkiye Cumhuriyeti’nin esaslarını belirleyen önemli bir figürdür," dedi. Ayrıca, "Türk Dünyası ve Türk dili üzerine yaptığı çalışmalar, Türk milliyetçiliğini sistemleştiren metinleriyle düşünce ufkumuzda önemli bir yere sahiptir," şeklinde konuştu.

Türkçülüğün esasları

Yılmaz, Ziya Gökalp’in "Türkçülüğün Esasları" kitabının Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin aydınları üzerindeki etkisine de dikkat çekti. "Gökalp, Türk tarihinin derinliklerinden çıkardığı değerleri topluma kazandıran bir liderdir," dedi.

MHP Lideri’nin Ziya Gökalp’e bakışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ziya Gökalp’i "fikir hayatımızın dağı" olarak tanımladığını belirten Yılmaz, "Gökalp, Türk milletinin ruhunu anlayarak, tarihsel bağları yeniden yorumlamıştır," ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün Ziya Gökalp vurgusu

Konferansta, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu, Ziya Gökalp’in Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi üzerindeki etkisini ele aldı. Göksu, "Atatürk, Gökalp için ‘fikirlerimin babasıdır’ demiştir. Onun çok yönlü düşünceleri, Türk toplumu için yol gösterici olmuştur," dedi.

Yoğun katılım ve destek

Konferansa MHP Karşıyaka Teşkilatı üyeleri ve yerel halk yoğun ilgi gösterdi. İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin, MHP Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Peynirci, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı gibi birçok önemli isim de etkinliğe katıldı. Bu ilgi, Ziya Gökalp’in düşüncelerinin hala günümüzdeki önemini ve etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.