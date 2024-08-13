MHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser’in, milli futbolcu Merih Demiral'ın "Bozkurt" işaretli heykelinin İzmir'e dikilmesiyle ilgili önergesi, CHP'liler arasında paniğe yol açtı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Demiral’ın heykelinin Atatürk'ün şehri İzmir’e çok yakışacağını vurgulayarak, Bozkurt işaretinin Türkler için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Şahin'in açıklaması şu şekilde:

"Heykelciler Panikledi! İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekilimiz Bahadır Altınkeser’in Milli Futbolcumuz Merih Demiral’ın “Bozkurt” işaretli heykelini dikilmesiyle ilgili önergesi etnik hastalıklı CHP’lileri çok ürküttü. Biz, "Bozkurt" işaretiyle dünyadaki bütün Türkleri heyecanlandıran ve gururlandıran Melih Demiral’ın heykelinin Atatürk'ün şehri İzmir’e çok yakışacağını düşünüyor ve tüm irademizle destekliyoruz. Adı Bozkurtla anılan, yabancı yazarlar tarafından hayatı Bozkurt olarak kitaplaştırılan Atatürk’ün şehri İzmir’de Bozkurt’un CHP’li arkadaşları bu kadar panikletmesi gerçekten çok şaşırtıcı! Bozkurttan ve Atatürk’ten uzaklaşarak HDP ve LGBT’ye yaklaşmaları aslında ne olduklarını da göstermektedir! Hayatı boyunca Türklüğe hizmet eden, paralara, pullara ve devletin resmi amblemlerine Bozkurt işaretini nakşeden Atatürk’ün partisinin bugünkü temsilcilerinin düştüğü durum komik mi acı mı? Bunun kararını Türk Milleti verecektir!"

Heykelciler Panikledi!



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekilimiz Bahadır Altınkeser’in Milli Futbolcumuz Merih Demiral’ın “Bozkurt” işaretli heykelini dikilmesiyle ilgili önergesi etnik hastalıklı CHP’lileri çok ürküttü.



Biz, "Bozkurt" işaretiyle dünyadaki bütün… pic.twitter.com/8AyeguZbSb — Veysel Şahin (@VeyselSahinMhp) August 13, 2024