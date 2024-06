Pop müziğin efsanevi ismi Michael Jackson'ın, 2009 yılında hayatını kaybetmeden önce 500 milyon dolarlık borç bıraktığı ortaya çıktı. People dergisinin ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre, 50 yaşında vefat eden Jackson'ın milyonlarca dolarlık borçları bulunuyordu.

Ödeme için mirası talep edildi

Şarkıcının ölümünden bir gün önce, "This Is It" adlı turnesinin kıyafet provasında olduğu belirtiliyor. Jackson, Londra'daki O2 Arena'da planlanan 50 konserlik turne için hazırlıklarını sürdürüyordu. Ancak turne başlamadan önce beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti.

Belgelere göre, Jackson'ın turne hazırlıkları sırasında büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor. Mirasından elde edilen paraların, hukuki masraflar ve diğer borçlar için tazminat olarak kullanılması talep edildiği belirtiliyor.

Coğu dava kapandı

Michael Jackson'ın vefatının ardından birçok eyalet ve ülkede çeşitli davalara konu olduğu biliniyor. Ancak dosyada yer alan bilgilere göre, çoğu dava uzlaşma ile sonuçlandı.

Popun Kralı olarak anılan Michael Jackson, 50 yaşında Los Angeles'taki malikanesinde hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 13 Grammy ödülü kazanan ve 400 milyon albüm satışı gerçekleştiren Jackson, müzik dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı.