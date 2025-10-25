Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek. Yüzlerce etkinliğin il genelinde yayılmasıyla gerçekleşecek olan festival, içerisinde tiyatro, sergi, konserler ve daha pek çok kültürel faaliyeti içerisinde bulunduruyor.

Dünyanın kültleşmiş tiyatro yapıtlarından birisi olan Midas’ın Kulakları, İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir’in Bornova İlçesinde bulunan İzmir Devlet Opera Balesi Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

25 Ekim 2025 tarihinde 20:00’da sahnelenmesi planlanan Midas’ın Kulakları adlı satirik opera’da rejistör olarak Zeynep Çelen Tamer, orkestra şefi olarak da Tolga Taviş bulunuyor.

Bu toprakların kültür mozağini yansıtan Midas’ın Kulakları, kültür festivalinini en çok takip edilen etkinliği olarak biliniyor.