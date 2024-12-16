Yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Migros’tan kaçırılmayacak fırsatlar geliyor. Yeni yılı evinizde kutlamak isteyenler için birbirinden şık ve kullanışlı yılbaşı temalı ürünlerde büyük indirimler sunuluyor. Ev dekorasyonundan kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle, yeni yıl ruhunu evinize taşımak çok kolay. Migros’un Aldım Bitti kampanyası ile yılbaşı için alışveriş yaparken bütçenizi de koruyabilirsiniz. İşte, yılbaşı için hazırladığınız listeyi daha eğlenceli hale getirecek fırsatlar.

MİGROS indirim fırsatları

Homebasix welsoft yılbaşı TV battaniyesi 130x170 cm: 349,95 TL

Nap erkek ekose tek alt: 299,95 TL

Netpak Çevreci jüt yılbaşı desenli çanta: 24,95 TL

Body pure çocuk yılbaşı termal çorap: 99,95 TL

Lastikli çarşaf takımı: 299,95 TL

Nap kadın peluş terlik: 159,95 TL

Body pure yetişkin yılbaşı termal çorap: 129,95 TL

Koopman pişirme servis seti: 299,95 TL

MİGROS Sanal Market indirimleri

Keramika yılbaşı dekorlu pasta tabak: 59,95 TL

Işıklı yeni yıl şapkası: 79,95 TL

Gampaş yuvarlak kutu: 69,95 TL

Oto boyun yastığı: 69,95 TL

Hasır boncuk kulplu sepet: 249,95 TL

Dekoratif kitap kutu: 69,95 TL