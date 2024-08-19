Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro planlarında yer almayan Crespo'nun, Başakşehir ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Portekiz basınından O Jogo'nun aktardığı bilgilere göre, Miguel Crespo'nun Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu. Transferin resmiyete kavuşması için Crespo'nun sağlık kontrollerinden geçmesi gerekiyor.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer sürecine dair daha önce yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile resmi bir temasımız olmadı. Ancak menajerlerden Crespo'nun adı geldi ve şartlar bize uyarsa ilgilenebiliriz" şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun 2021-22 sezonunda Estoril'den transferi için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Şimdi ise Portekizli oyuncunun yeni adresi Başakşehir olacak.