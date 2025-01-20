Mihre Mutlu, oğluyla birlikte gittiği "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununda, fenomen isim Nihal Candan’ın rol aldığını görünce şok oldu. Oyun bittikten sonra, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya üzerinden paylaşan Mutlu, Candan’ın oyunculuğunu sert bir şekilde eleştirdi.

Mihre Mutlu'dan eleştiriler yağmuru

Mihre Mutlu, tiyatro gösterisinin ardından şunları yazdı:

"Oyunculardan biri, bir aralar adını duyduğum Nihal Candan… Buradan da anlayacağınız üzere oyunculuk göremedik. Çocuklarımızla geçirdiğimiz bu pazar günü, zaman ayırıp organizasyon yaparak geldiğimiz bir etkinlikte karşılaştığımız ‘oyun’ kesinlikle sanata saygısızlıktı. Bu deneyimi asla ve asla çocuklara, hatta hiçbir yaş grubuna hitap etmeyen bir şey olarak algılıyoruz. Hemen salonu terk ettik. Bu durumu sanata, sanatçıya ve her bir bireye yapılan bir saygısızlık olarak kabul ediyoruz."

Takipçilerine uyarı: "Bilet almayın!"

Mihre Mutlu, yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle de paylaştı ve onları uyardı:

"Eğer etkinlik listesinde görürseniz, sakın bilet almayın!"

Bu sert açıklamalar, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, oyun hakkında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Nihal Candan’ın performansına yönelik yapılan eleştiriler sonrası, fenomen ismin nasıl bir tepki vereceği merak konusu. Çocuk tiyatrosu ve sanata saygı konusunda yapılan bu açıklamalar, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.