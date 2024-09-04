Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 1-7 Eylül Zabıta Haftası vesilesiyle, Milas Belediyesi zabıta personeliyle bir araya gelerek, görevlerini takdir etti. Tarihi Çöllüoğlu Hanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, zabıta personelleriyle samimi bir ortamda buluşan Başkan Topuz, Zabıta Müdürü Ali Korkmaz’a çiçek takdim etti ve tüm personele selamlarını iletti.

Başkan Topuz'dan zabıta personeline teşekkür

Kutlama sırasında konuşan Başkan Topuz, "Zabıta Haftası dolayısıyla, ilçe merkezimiz ve mahallelerimizde özveriyle görev yapan zabıta personelimizle bir araya geldik. Büyük bir coğrafyaya sahip ilçemizde, zabıta ekiplerimiz gece gündüz vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışıyor. Tüm zabıta personelimizin haftasını kutluyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özgür, Bülent Sezgin, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.