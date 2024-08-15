Milas Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesine uygun olarak üreticilerin ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında vatandaşların sağlıklı ve taze meyvelere ulaşabilmesi amacıyla, Kıyıkışlacık Mahallesi’ndeki bir üreticinin tarlasında kalan yaklaşık 10 ton kavunu satın aldı ve bedelsiz olarak dağıttı.

Başkan Topuz kavun dağıtım etkinliğinde yer aldı

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, bu anlamlı çalışmada bizzat yer aldı. Atapark Meydanı’nda düzenlenen dağıtım etkinliğinde, kavunları kendi elleriyle vatandaşlara sunan Başkan Topuz, vatandaşlarla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Topuz, bu etkinlikle hem üreticilere hem de vatandaşlara destek olmayı başardı.

“Sosyal belediyeciliğin gereğini yaptık”

Başkan Topuz, kavun dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, Milas Belediyesi’nin her zaman üreticilerin yanında olduğunu vurguladı. Topuz, “Üreticimizin kavunları belirli bir süre olgunlaştı ve müşteri bulamadı. Elimizde kalan yaklaşık 10 ton kavunu satın alarak, vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirerek hem üreticimizin mağduriyetini önledik hem de ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturduk” dedi.