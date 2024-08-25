Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Fener mevkii sahilinde denize giren iki genç, suyun üzerinde insan bedeni sandıkları bir cismi ölü bir caretta caretta olduğunu fark etti. Karaya çıkarılan kaplumbağa, yetkililere teslim edildi.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Milas’ın Güllük Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapan Muhammet Açıkgöz ve Aslı Özmen isimli iki genç, denize girdikleri sırada suyun üzerinde bir cisim fark etti. İlk başta insan bedeni olabileceğinden şüphelenen gençler, durumu anlamak için hızla cismin yanına yaklaştılar. Yaklaştıklarında, suyun yüzeyinde hareketsiz duran cismin bir caretta caretta kaplumbağası olduğunu fark ettiler.

Açıkgöz ve Özmen, ölü caretta carettayı kıyıya çıkartarak durumu hemen yetkililere bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, caretta carettanın ölüm nedenini belirlemek üzere kaplumbağayı inceleme altına aldı.