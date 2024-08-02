Bunlar da ilginizi çekebilir

Çekiç atmada 🇹🇷milli atletimiz Özkan Baltacı finallere kalamadı ve oyunlara veda etti. #Paris2024 👏Teşekkürler Özkan Baltacı. pic.twitter.com/i3AmyHeFfN

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün oyuncusu olan Baltacı, 2016 ve 2018 Avrupa Şampiyonaları’nın yanı sıra 2017 ve 2019 Dünya Şampiyonaları’nda Türkiye’yi gururla temsil etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Özkan Baltacı, erkekler çekiç atma elemlerinde 71.40m'lik derecesiyle 27. sırada yer alarak oyunlara veda etti.

Kulalı genç yetenek Antalya'daki drag yarışında birinci oldu

Kulalı genç yetenek Antalya'daki drag yarışında birinci oldu

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.