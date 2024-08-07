Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50kg yarı finalinde Filipinler'den Aira Villagas'ı 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. 

Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğu için 9 Ağustos Cuma akşamı Çin'den Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.

Editör: Engin Keskin