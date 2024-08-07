Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50kg yarı finalinde Filipinler'den Aira Villagas'ı 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğu için 9 Ağustos Cuma akşamı Çin'den Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.
🥊FİNALDEYİZ FİNALDE!!!🥊August 6, 2024
🇹🇷Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında 🇵🇭Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup etti ve finale çıktı.
🥇ALTIN MADALYA İÇİN SON 1! TEŞEKKÜLER BUSE NAZ ÇAKIROĞLU!!!👏👏👏 pic.twitter.com/Aj1P9Ldlps
Editör: Engin Keskin