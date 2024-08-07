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Lille - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lille - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

🥊FİNALDEYİZ FİNALDE!!!🥊 🇹🇷Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında 🇵🇭Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup etti ve finale çıktı. 🥇ALTIN MADALYA İÇİN SON 1! TEŞEKKÜLER BUSE NAZ ÇAKIROĞLU!!!👏👏👏 pic.twitter.com/Aj1P9Ldlps

Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğu için 9 Ağustos Cuma akşamı Çin'den Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.

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