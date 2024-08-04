Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman, büyük bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi. 57 kilogram boks kategorisinde sergilediği üstün performansla Brezilyalı rakibini mağlup eden Kahraman, olimpiyat madalyasını garantiledi. Şimdi gözler, final mücadelesine çevrildi.

Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki 57 kilogram boks çeyrek final maçında Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu'yu karşısına aldı. Rakibini üstün bir performansla mağlup eden Kahraman, böylece yarı finale yükseldi. Bu galibiyetle olimpiyat madalyasını garantileyen milli boksörümüz, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye devam ediyor.

Final 7 Ağustos'ta

Esra Yıldız Kahraman'ın yarı final mücadelesinin ardından, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 22.30’da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile finale yükselme maçı yapacağı açıklandı. Bu maç, Kahraman’ın Paris 2024'teki son adımı olacak ve olimpiyat madalyasını kesinleştirecek.