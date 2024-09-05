Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir kamyon sürücüsü arasında yaşanan trafikteki tartışma ve yumruklaşma olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Olayın detayları

Trabzon’un İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu Ganita mevkiinde, 2 Eylül 2024 akşamı yaşanan olayda, milli boksör Busenaz Sürmeneli (26) ve kamyon sürücüsü S.K. (46) arasında bir tartışma çıktı. Sürmeneli'nin, araç kullanırken yol istemesi üzerine, S.K.’nin kullandığı kamyonun Sürmeneli'nin aracının önünü kesmesiyle başlayan gerginlik, kısa sürede fiziki bir kavga halini aldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre ise şu ifadeler yer aldı:

“03.09.2024 günü saat 22.20 sıralarında Trabzon ili Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi’nde B.S.’nin sürücülüğünü yaptığı ve içerisinde kardeşi T.S.’nin de bulunduğu araçla seyir halindeyken, B.S.’nin yol istemesi sonrasında şüpheli S.K.’nin (46) kullandığı araçla B.S.’nin aracının önünü kestiği ve B.S. ile S.K.’nin araçlarından inmesi sonrasında aralarında tartışma çıktığı, bu tartışma sırasında S.K.’nin B.S.’ye yumruk atarak B.S.’yi kasten yaraladığı, bunun üzerine B.S.’nin de S.K.’ye yumruk attığı, S.K.’nin belinde bulunan silahla B.S.’yi tehdit ettiği ve sonrasında B.S. ile T.S.’ye tehdit ve hakaretlerde bulunarak aracıyla olay yerinden ayrıldığı olayla ilgili olarak; şüpheli S.K. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmış ve şüphelinin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet mermi ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheli S.K. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesi sonrasında tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe yapılan sorgusu neticesinde ’Kasten Yaralama, Silahla Tehdit, Ulaşım Araçlarının Alıkonulması’ suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiştir.”