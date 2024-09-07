Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Sibel Çam, kadınlar 73 kilo halter kategorisinde bronz madalya kazandı. Porte de la Chapelle Arena'da gerçekleştirilen müsabakada Sibel, ilk hakkında başarılı şekilde 120 kilo kaldırdı. İkinci ve üçüncü denemelerinde 122 ve 124 kilo denemeleri başarısız olsa da, kaldırdığı 120 kilo, ona gümüş madalyayı getirdi.

Altın madalyayı Brezilyalı Mariana D'Andrea, 148 kilo kaldırarak ve paralimpik rekorunu kırarak kazanırken, bronz madalya Özbekistanlı Ruza Kuzieva'ya, 147 kiloluk derecesiyle gitti.

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Editör: Engin Keskin