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🥋Milli para tekvandocumuz 🇹🇷Meryem Betül Çavdar, Gürcistanlı rakibine 7-6 mağlup oldu. 🚩Sporcumuz repesaj maçına çıkacak. pic.twitter.com/dVU1e8Uypp

Grand Palais'te gerçekleşen müsabakada, 2 numaralı seribaşı Meryem Betül, çekişmeli geçen maçın ardından bronz madalya şansını sürdürebilmek için TSİ 18.53'te repesaj maçına çıkacak.

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