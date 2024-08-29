Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda, çeyrek finalde Gürcistan'dan Ana Japaridze'ye 7-6 mağlup oldu.

Grand Palais'te gerçekleşen müsabakada, 2 numaralı seribaşı Meryem Betül, çekişmeli geçen maçın ardından bronz madalya şansını sürdürebilmek için TSİ 18.53'te repesaj maçına çıkacak.

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Editör: Engin Keskin