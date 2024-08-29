Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda, çeyrek finalde Gürcistan'dan Ana Japaridze'ye 7-6 mağlup oldu.
Grand Palais'te gerçekleşen müsabakada, 2 numaralı seribaşı Meryem Betül, çekişmeli geçen maçın ardından bronz madalya şansını sürdürebilmek için TSİ 18.53'te repesaj maçına çıkacak.
🥋Milli para tekvandocumuz 🇹🇷Meryem Betül Çavdar, Gürcistanlı rakibine 7-6 mağlup oldu.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 29, 2024
🚩Sporcumuz repesaj maçına çıkacak. pic.twitter.com/dVU1e8Uypp
Editör: Engin Keskin