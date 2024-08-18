Yaban hayatının son sığınağı olarak kabul edilen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, artan orman yangınları sebebiyle alınan kararla ziyaretçi ve araç girişlerine kapatıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sınırlarında bulunan ve ormanlık alanlarıyla birçok yaban hayvanı ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararıyla 26 Ağustos 2024 tarihine kadar ziyaretçi ve araç girişlerine kapatıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 10 Ağustos 2024 tarih ve 338/1 uyarı numaralı Meteorolojik Değerlendirme Raporu'na göre ilimiz ve ilimizin bulunduğu bölgede yüksek sıcaklıklar devam etmektedir. Aydın ili Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 69. maddesine dayalı olarak düzenlenen ve Bakanlar Kurulu'nun 10.09.1976 gün ve 7/12520 sayılı kararı ile yürürlüğe konan 09.10.1976 tarih ve 15729 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Göreceği İşler Hakkında Yönetmeliği'nin 32. maddesi gereğince il düzeyinde oluşturulan orman yangınları ile mücadele komisyonuna istinaden Kuşadası İlçesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun 14 Mayıs 2024 tarih ve 01 sayılı kararın 23. maddesinde 'Yangın sezonu boyunca meteorolojik verilere istinaden nispi nemin düşük rüzgarın şiddetli olduğu yangın riskinin maksimum olduğu günlerde Milli Parkı'n komple ziyaretçi ve araç girişine kapalı olması sağlanacaktır' maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun Madde 9/İ 'Vali, Devlet, il, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişiliklerine ait genel ve özel mülklerin yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını, iyi halde tutulmasını, değerlenmesini ve iyi halde idaresini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını ilgililerden ister ve denetler' hükmü gereği ülkemizde ve ilimizde yaşanan orman yangınlarının artması sebebiyle tedbir amaçlı olarak Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü’nün ziyaretçi ve araç girişine 18 Ağustos 2024 tarihinden 26 Ağustos 2024 tarihine kadar kapatılmasına karar verilmiştir."