Piyango, kısa yoldan zengin olma hayali kuran milyonlarca insanın rüyalarını süsler. Ancak, büyük ikramiyeyi kazananların hikayeleri çoğunlukla mutlu sonla bitmez. Bir anda zengin olan bu talihliler, paralarının getirdiği sorunlarla baş edemeyerek hayatlarının alt üst olmasına tanık oldular. İşte piyangonun sadece para değil, beraberinde getirdiği felaketlerle dolu hikayeler...

Dostlarımın hepsini kaybettim

Edirne’de yaşayan Ayhan Yalçınkaya, 11 yıl önce piyangodan büyük ikramiye kazanarak hayallerine kavuştuğunu düşündü. Ancak, zenginlik ona mutluluk getirmedi. Parayı bulduktan sonra hayatının değiştiğini ve huzurunun bozulduğunu belirten Yalçınkaya, “Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Dostlarımı kaybettim. Devlet memurluğuna geri dönmek istiyorum, çünkü param olmadan daha mutluydum. Buradan herkese sesleniyorum; para her şey değildir,” diyor.

Piyango kazanan adamın hazin sonu

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Tırkaz köyünde yaşayan Mehmet Sarıoğlu, 40 yıl önce piyangodan büyük ikramiye kazandı. Ancak, bu büyük servet onu felakete sürükledi. Köyünde bir ev yaptı, ancak zamanla parası tükendi ve komşularının yardımıyla yaşamını sürdürmeye başladı. Sarıoğlu, bir barakada donarak öldüğünde, bir zamanlar zengin olan bir adamın trajik hikayesinin son perdesi kapanmış oldu.

Marangozluktan para babalığına, oradan iflasa

Denizli’nin Çivril ilçesinde marangozluk yaparak geçimini sağlayan Osman Kaplan, 1999 yılında sayısal lotodan büyük bir ikramiye kazandı. Hayatı hızla değişen Kaplan, zengin olduktan sonra eşinden boşandı ve gösterişli bir yaşam sürdü. Ancak, parası kısa sürede tükendi ve Kaplan, “Hızlı bir hayat yaşadım, para bitti,” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Talih bize huzur değil, felaket getirdi

1990 yılında piyangodan büyük ikramiye kazanan Adanalı Cem Postacı, paranın ona mutluluk getirmediğini söylüyor. Oğlunu trafik kazasında kaybeden Postacı, “Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi,” diyerek piyango parasının hayatına olumsuz etkilerini anlatıyor. Artık bilet almadığını ve kazandığı paranın hayrını görmediğini belirtiyor.

Zenginlikten ayakkabı boyacılığına

53 yaşındaki Mustafa Savgan, piyangodan kazandığı parayla hızlı bir hayata adım attı. Ancak, kısa sürede tüm servetini harcayarak eski yaşamına döndü. Bir handa ayakkabı boyacılığı yaparak hayatını sürdüren Savgan, “Sevgi olmadan para bir işe yaramıyor,” diyerek yaşadığı pişmanlığı dile getiriyor.

Psikolojim bozuldu

1984 yılında piyangodan büyük bir ikramiye kazanan Orhan Ulusoy, kazandığı parayla huzurlu bir hayat sürmeyi planladı. Ancak, işler ters gidince psikolojisi bozuldu ve ailesi dağıldı. Ulusoy, “Bu para bana felaket getirdi,” diyerek kazandığı paranın ona ne denli büyük zararlar verdiğini anlatıyor.

70 Milyonun âhı var

Piyangodan büyük ikramiye kazanan Nusrettin Çınar, sefası kısa süren bir talihli. Kazandığı parayla iş kurmaya çalışan Çınar, kısa sürede iflas ederek eski hayatına geri döndü. Artık milli piyango bileti almadığını söyleyen Çınar, “70 milyon kişinin verdiği paradan bir iki kişi yararlanırsa böyle olur, hepsinin âhı var üstünde,” diyor.

Yuvası yıkıldı

Ali Atıcı, sayısal lotodan büyük ikramiye kazandıktan sonra memleketine yerleşti ve hayatında büyük değişiklikler yaptı. Ancak, paranın getirdiği sorunlar onu mutlu etmedi. Eşinden boşanan ve ikinci evliliğini de sürdüremeyen Atıcı, “Çok pişmanım,” diyerek kazandığı paranın getirdiği felaketlerden şikayetçi.