Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte ADEX 2024’e katıldığı bildirildi. Fuara, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılım sağladığı belirtildi.

İleri teknoloji ürünleri sergilendi

ADEX 2024’te, Türk savunma sanayi firmaları da ileri teknoloji ürünlerini sergiledi. Bakan Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e eşlik ederek ürünleri yakından inceledi. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur da incelemelerde bulundu.