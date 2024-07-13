İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Enstitüleri 12'nci Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 6'ncı Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.



Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, eğitimlerini başarıyla tamamlayan personelin mezuniyetlerinin kendilerine, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin stratejik konumu, pek çok coğrafyada yaşanan ve güvenliği tehdit eden kritik gelişmeler dolayısıyla daima diri ve uyanık olmak zorunda bulunduklarını kaydeden Güler, ayrıca bu durumun güçlü bir yönetim ve liderliğe sahip olmayı zorunlu kıldığını söyledi.

Güler, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen proaktif ve çok yönlü güvenlik politikası çerçevesinde milletin güvenliği ve huzuru için büyük bir azim ve kararlılıkla görevleri ifa ettiklerini vurgulayarak, bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin İstiklal Harbi'nden bu yana en yoğun ve en etkili faaliyetleri icra ettiğini anlattı.

Özellikle yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede elde edilen tarihi başarıların, ordunun harekat kabiliyetini ve gücünü açıkça ortaya koyduğunu belirten Güler, terörle mücadeleyle birlikte pek çok ülke tarafından örnek alınan ve modern teknolojiye haiz sistemlerle desteklenen hudutların güvenliğinin de en üst seviyede sağlandığını kaydetti.

Güler, mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin tavizsiz şekilde korunduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Tüm bu faaliyetlerimizle birlikte stratejik ve çok boyutlu politikamızın bir yansıması olarak kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek veriyor, ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini ve görünürlüğünü her geçen gün arttırıyoruz. Bu kapsamda en başta Kıbrıs Türk'ünün haklı mücadelesine güçlü desteğimiz devam ediyor. Özellikle ifade etmek isterim ki 20 Temmuz'da büyük bir gururla 50'nci yılını kutlayacağımız Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne kadar haklı ve gerekli olduğu bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu vesileyle Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, mücahit ve mücahidelerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle yad ediyorum. Garantör ülke olarak ve uluslararası hukuk çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kahraman ordunun tüm bu faaliyetleri istikrarlı ve etkin bir şekilde icra edebilmesinde yüksek donanımlı insan kaynağına sahip olmasının hayati önem taşıdığını dile getiren Güler, "Dolayısıyla personelimizin niteliklerini geliştirmek için çalışmalarımızı kapsamlı ve planlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda bilhassa ordumuzun öncüsü ve lider personeli konumundaki subaylarımızın mesleki kabiliyetlerinin geliştirilmesi için gayret gösteriyoruz. Harp sanatı ve askeri bilimler konusunda en üst seviyede ilim ve ihtisas kuruluşları olan ve komuta kurmay eğitimi veren harp enstitülerimiz, bu politikamızın hayata geçirildiği en önemli merkezlerdir. Buradaki eğitimlerini müteakip analitik becerilerle donanmış ve liderlik yetenekleri daha da gelişmiş olan kurmay subaylarımız, şüphesiz ki Türk Silahlı Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaktır." dedi.

Güler, eğitimlerini tamamlayan meslektaşlarına hitaben şunları söyledi:

"Değerli silah ve mesai arkadaşlarım; aldığınız eğitimlerin kişisel ve mesleki yeteneklerinizi geliştirdiği muhakkaktır. Bununla birlikte görev ve sorumluluklarınız daha da artmıştır. Bugüne kadar kıtalarda ve karargahlarda önemli bir mesleki tecrübe edindiniz. Bundan sonra da yüksek bir aidiyet ve adanmışlık duygusu ile yoğun bir gayret içerisinde çalışmalarınızı ve görevlerinizi en iyi, en verimli şekilde yerine getirmenizi sizlerden bekliyorum. Ayrıca 17 kardeş, dost ve müttefik ülkeden gelerek burada mezun olan 54 misafir askeri personelin de kendi silahlı kuvvetlerinde önemli vazifeler üstleneceklerine, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve dostluk bağlarını daha da güçlendireceklerine inancım tamdır."

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri, kahraman gazileri, komutanları ve devlet büyüklerini rahmet ve minnetle yad etti.

- "Bugüne kadar 43 bin 411 mezun verdik"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da üniversitenin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında 31 Temmuz 2016'da kurulduğunu hatırlattı.

Devletin bütün birimleriyle işbirliği yaparak eğitim öğretime başladıklarını anlatan Prof. Dr. Afyoncu, 15 Temmuz darbe girişiminin bıraktığı hasarın büyük olduğunu, subayların yüzde 33'ünün ihraç edildiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra askeri okulları FETÖ'den arındırmak için öğrencilerin sistem dışına çıkarıldığına değinen Afyoncu, "Bir taraftan okullar var, içinde öğrenciniz yok. Biz çok hızlı hareket ederek bugüne kadar 43 bin 411 mezun verdik. Kara, deniz, hava kuvvetlerimize, subay, astsubay, kurmay subay olmak üzere bugüne kadar verdiğimiz mezun sayımız 43 bin 411. Bu bizim mezun ettiğimiz öğrenciler şu anda Türkiye'nin çıkarlarını, Türkiye'nin sınırlarının dışında ve içinde her yerde kahramanca müdafaa ediyorlar. Şu anda ise 16 bin 185 öğrencimiz var. Bu sene mezun edeceğimiz öğrenci sayımız ise 4 bin 351. Yani Milli Savunma Üniversitesi 2 yıl sonra 2018'de hızlıca toparlanarak işledi ve bugüne kadar da üzerine düşen görevi yerine getirdi." diye konuştu.

Darbe girişiminden en fazla hasar alan sistemlerden birinin de kurmay subay sistemi olduğunu ifade eden Afyoncu, "Kurmaylık sistemi yeni baştan ele alındı, bir imtiyazdan ziyade bir ihtisas eğitimi haline getirilerek bugüne kadar 3 bin 123 karargah subay ve komuta kurmay enstitülerinden mezun verdik. Bizim burada amacımız, eğitimin tabana yayılarak harp okullarımızdan mezun olan her iki öğrencimizden en az birinin karargah subaylığı eğitimini alması ve daha fazla eğitimli subayla birlikte Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmasıdır." dedi.

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitimlerin birincilerine diplomalarını vermesinin ardından ikincilere belgelerini takdim etti.