Yüksek atlama, uzun atlama, disk atma, 3 bin metre ve 800 metre gibi branşlarda şampiyonluk için ter döken sporcular, sezon öncesi hazırlık kampını Murat Dağı Termal Turizm Merkezi’nde gerçekleştiriyor.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Murat Dağı'ndaki kampa yaptığı ziyarette sporcularla buluştu. Ziyaret sırasında MHP Gediz İlçe Başkanı Fatih Aydın da Başkan Akel’e eşlik etti. Sporculara moral veren Akel, onların başarısı için belediye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Akel, yaptığı açıklamada, "Kütahya'nın atletizmde başarılı milli sporcularıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sezon öncesi hazırlıklarını Murat Dağı’nda sürdüren sporcularımız, ilimizi Türkiye ve dünya çapında temsil edecek. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Bu kampların sporcuların fiziksel ve mental olarak en iyi şekilde hazırlanmasına katkı sağladığını belirten Akel, Gediz'in spor altyapısına verdiği desteğin devam edeceğini vurguladı.

Murat Dağı’nda gerçekleştirilen kamp, milli sporcuların sezon öncesi performanslarını artırmaları için büyük bir fırsat sunuyor.