Milli Takım Coşkusu Bornova'da Zirve Yaptı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın coşkusu, Bornova Belediyesi'nin Büyükpark'ta kurduğu dev ekranda yaşanıyor. A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maçta Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalılarla birlikte coşkuya ortak oldu. Çeyrek final heyecanı 6 Temmuz'da Çamdibi Atatürk Parkı ve Büyükpark'ta dev ekranda yaşanacak.

Final maçı için Başkan Eşki'den davet

Başkan Ömer Eşki, maç boyunca stadı dolduran Bornovalıların tezahüratlarına eşlik ettiğini belirterek, "Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bornova olarak büyük bir gurur yaşadık. İnanıyorum ki daha büyük zaferlere imza atacaklar" dedi.

6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçı için tüm Bornovalıları dev ekranda birlikte coşkuya davet eden Başkan Eşki, "Büyükpark ve Çamdibi Atatürk Parkı'nda kuracağımız dev ekranlarla milli heyecanı birlikte yaşayacağız. Milli Takımımıza destek olmak için herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.