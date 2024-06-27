Volkspark Stadyumu'nda oynanan maçta Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleri ile rakibini mağlup etti. Çekya'nın tek golü ise Tomas Soucek'ten geldi.

Maçın ilk yarısında her iki takım da gol bulmakta zorlandı ve ilk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Milli Takımımız oyuna daha baskılı başladı ve 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun frikiğiyle 1-0 öne geçti. Çekya, 66. dakikada Tomas Soucek'in golüyle skoru eşitlese de, son dakikalarda Cenk Tosun'un golüyle Milli Takımımız galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla birlikte Milli Takımımız, EURO 2024'te son 16 turuna yükseldi ve Avusturya ile eşleşti.

Maçın ardından Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yaptığı açıklamada: "Çok zor bir maçtı. Çekya çok iyi bir takım ve bizi zorladılar. Ama oyuncularım sonuna kadar mücadele ederek galibiyeti kazandılar. Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Son 16'da da elimizden geleni yapacağız." dedi.

Maçın öne çıkan anları

51. Dakika: Hakan Çalhanoğlu'nun frikiğiyle Milli Takımımız 1-0 öne geçti.

66. Dakika: Tomas Soucek'in golüyle Çekya skoru 1-1'e eşitledi.

90+4. Dakika: Cenk Tosun'un golüyle Milli Takımımız 2-1 öne geçti ve maçı kazandı.

Hakan Çalhanoğlu: Maçın ilk golünü attı ve sarı kart gördü.

Cenk Tosun: Milli Takımımızı galibiyete taşıyan golü attı.

Tomas Soucek: Çekya'nın tek golünü attı.

Barak: Kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Milli Takımımızın son 16 turundaki rakibi Avusturya olacak.