Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde önemli bir düzenlemeyi gündemine alacak. İçişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni ehliyet düzenlemesi, ehliyet sahiplerine yönelik olumlu değişiklikler vaat ediyor. Özellikle B sınıfı ehliyetlerde yapılan önceki değişikliklerin genişletilmesi beklenirken, bu yeni düzenleme sürücüler arasında heyecan yaratmış durumda.

B Sınıfı ehliyetlerdeki yenilikler

Bu yılın başlarında B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 cc ve altındaki motosikletleri kullanma izni verilmişti. Ancak bu hakkın kullanımı için bir direksiyon sınavı şartı aranıyordu. Bu düzenleme büyük ilgi gördü ve İçişleri Bakanlığı, bu kapsamın genişletilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Yeni düzenleme ile bu gerekliliğin kaldırılması ve süreçlerin daha da kolaylaştırılması planlanıyor.

Ehliyet sınıflarında beklenen değişiklikler

Yeni düzenlemenin, A, B, C, D ve E sınıfı ehliyetler için bazı gereklilikleri ortadan kaldıracağı belirtiliyor. Henüz detayları açıklanmayan düzenleme, ehliyet süreçlerinin daha erişilebilir hale gelmesini ve sürücü sayısının artmasını hedefliyor. Yapılacak değişikliklerin, sürücüler için büyük kolaylık sağlayacağı ve ehliyet alımını daha da basitleştireceği öngörülüyor.

Taslak düzenlemenin süreci ve beklentiler

TBMM’nin yeni yasama döneminde taslak düzenlemenin komisyonlara gönderilmesi ve onaylanması bekleniyor.