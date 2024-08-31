AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TRT Haber'de yaptığı açıklamalarda, Türkiye'deki emeklilik sistemi ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Güler, daha adil, dengeli ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda bazı düzenlemelerin yapılabileceğine işaret etti. Ancak, şu anda bu konuda somut bir yasal düzenleme veya taslak bulunmadığını belirtti.

Türkiye'de 2 çalışana 1 emekli düşüyor

Güler, Türkiye'deki mevcut emeklilik sisteminde prim süresi, yaş ve ödenen süre gibi unsurların önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'de 2 çalışana karşı 1 emekli düşerken, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bu oranın daha yüksek olduğuna dikkat çekti ve oradaki emeklilik yaşlarının genellikle 65-67 arasında olduğunu belirtti.

Yeni emeklilik sistemi ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılırken, haftalık çalışma saatleriyle ilgili de herhangi bir değişiklik planının olmadığını vurguladı. Güler, mevcut çalışma saatleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacağını açıkladı.

"Sosyal güvenlik sistemi tüm vatandaşları ilgilendiriyor"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin de konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Zengin, sosyal güvenlik sisteminin tüm vatandaşları ilgilendirdiğini ve sağlık hizmetleri ile emeklilik maaşlarının kalitesinin nasıl artırılabileceğine dair çalışmaların yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Özetle, mevcut emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik öngörülmese de, ilerleyen dönemde daha sürdürülebilir bir sistem için bazı düzenlemeler yapılabileceği sinyali verildi. Ancak şu an için resmi bir düzenleme ya da taslak bulunmuyor.