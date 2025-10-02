Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin davasında beşinci duruşma bugün yapılacak. Cinayetle suçlanan iki zanlı ve onlara yardım eden iki sanık, ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada, cinayete tanık olan yedi pazarcı da dinlenecek. Davaya, Minguzzi ailesinin hukuk mücadelesi devam ediyor.

Minguzzi davasında ilk kez hakim karşısına çıkacaklar

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, davada beşinci duruşma bugün görülecek. Cinayeti işleyen iki çocuğun yanı sıra, onlara yardım eden iki sanık da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bu iki sanığa, çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım etmekten 20’şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Olay yerindeki pazarcılar tanık olarak dinlenecek

Bugün yapılacak duruşmada, cinayete tanıklık eden yedi pazarcı da dinlenecek. Pazarcıların ifadesi, cinayetin nasıl işlediğine dair önemli bilgiler sunabilir. Yasemin Minguzzi, oğlunun ölümünün ardından adalet arayışında kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Minguzzi ailesinin hukuk mücadelesi devam ediyor

Yasemin Minguzzi, oğlunun kaybının ardından hukuk mücadelesini sürdürürken, talebinin çocuk infaz yasasında değişiklik yapılması ve sanıklara yaşları nedeniyle cezada indirim uygulanmaması olduğunu belirtti. Anne Minguzzi, duruşmaların kendisi için oldukça zorlayıcı olduğunu, fakat oğlunun katillerinin yargılanmasını büyük bir kararlılıkla beklediğini ifade etti.

"Oğlumun dört katili ile yüzyüze temasta olacağım"

Anne Yasemin Minguzzi, "Dava büyük bir dava. Benim için en ağırı olacak. Oğlumun dört katili ile yüzyüze temasta olacağım," diyerek duygularını dile getirdi. Minguzzi, davayı izlemeye gelenlerden aldığı destekle güç bulduğunu ve oğlunun ölümünden sonra kaybedilen başka çocuklar için de mücadele ettiğini belirtti.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, davanın seyrine dair açıklamalarda bulunarak, "Dört kişinin iştiraken insan öldürmeden sorumlu olacağı ama şüphesiz herkesin hak ettiği bir cezayı alacağına inanıyoruz," ifadelerini kullandı.