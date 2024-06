Çocukların toplum önünde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak, özgüvenlerini artırmak ve ileride güzel anılar biriktirmek amacıyla gerçekleşen “Yıl Sonu Gösterisi ve Mezuniyet” etkinliğinde mezun öğrenciler, bayrağı alt sınıflarına devretti. EÜ Kültür ve Sanat Evinde gerçekleşen törene Anaokulu Müdürü Burcu Karakaş, öğrencilerin aileleri ve öğretmenler katıldı.

"Çocuklarımız kendi enerjilerini kendileri üreten birer yıldız oldu"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Üniversitesi Anaokulu Müdürü Burcu Karakaş, “Bugün başarılı bir eğitim dönemini tamamlamış olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız, Ege Üniversitesi Anaokuluna, içlerinde büyük bir potansiyelle geldiler. Yıllar içinde okulumuzda aldıkları eğitim ve arkadaşlarıyla olan ilişkileri sayesinde; rahat iletişim kurabilen, yardım sever ve doğaya, çevreye uyumlu, hayal kurabilen ve proje üreten, soru soran, sorgulayan, isteklerini çekinmeden ifade edebilen, özgüvenleri yüksek bireyler haline geldiler. Adeta kendi enerjilerini kendileri üreten birer yıldız oldular. Ege Üniversitesi Anaokulu eğitimcilerinin sevgi ile yola çıktığı geleceği yaratma serüveninde bizlerin her zaman yanında olan sevgili velilerimiz, destekleriniz çocuğunuzu bize emanet ettiğiniz o ilk andan bu ana kadar hep bizimleydi. Bu başarı ve gurur hepimizin. Sizlere böyle güzel çocuklar yetiştirdiğiniz için gönül dolusu sevgilerimizi sunuyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

"En iyisi olmak için asla pes etmeyin"

Miniklere seslenen Karakaş, “Sevgili öğrencilerimiz, her zaman kendine güvenen, başarmak için çok çalışan ve buna inanan olun, okumak her zaman rehberiniz olsun, her fırsatta okuyun, gezip görün, sorun. En iyisi olmak için çabalayın ve asla pes etmeyin. En önemlisi peşinden koşacağınız hayalleriniz olsun. İnsanları sevin, birbirinize, yaşadığımız dünyaya ve canlılara saygı duyun. Bizlerin sizleri unutmayacağı gibi sizlerde bizleri unutmayın” diyerek sözlerini noktaladı.

Etkinlik kapsamında anaokulu öğrencileri şiirler okuyarak hazırladıkları dans gösterilerini sergilediler. Gerçekleştirilen bayrak devir teslim törenin ardından minik Egeliler, keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadılar.