Bodrum’un Mazı Mahallesinde, Yukarımazı İlkokulu ve Özcan Duran Karagöl Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen temizlik etkinliği, çevre bilincini artırmayı hedefledi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Mazı Muhtarlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Taşlıyalı ve Hurma sahillerinde yapıldı.

Çevreye büyük katkı

4 Haziran Salı günü gerçekleşen etkinliğe, Yukarımazı İlkokulu ve Özcan Duran Karagöl Ortaokulu öğrencileri, Mazı Mahalle Muhtarı Müjdat Yakar ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik katıldı. Öğrenciler, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde sahili temizleyerek çevreye olan duyarlılıklarını gösterdi.

Farkındalık için birlikte hareket

Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Bu farkındalık çalışması için muhtarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte temizledik ve bu bilinci yaymak için çalışacağız” dedi. Etkinlik, çocuklara ve topluma çevre temizliği ve doğanın korunması hakkında önemli mesajlar verdi.

Etkinliğin etkisi

Bu anlamlı etkinlik, yerel yönetimlerin, okulların ve toplumun çevre bilincini artırma konusundaki iş birliğinin güzel bir örneği oldu. Öğrencilerin sahil temizliği yaparak doğrudan çevreye katkıda bulunmaları, onların erken yaşta doğa bilinci kazanmalarını sağladı. Bu tür etkinliklerin devam etmesi, çevre bilincinin artmasına ve daha temiz bir çevreye katkıda bulunacak.