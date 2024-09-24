Mavişehir Panda Çocukevi öğrencileri, İzmir’in deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ’i ziyaret ederek keyifli bir gün geçirdi. Bostanlı-Üçkuyular hattında çalışan Fethi Sekin Arabalı Vapuru’nu keşfeden öğrenciler, kaptan köşkünde İZDENİZ gemi mürettebatı ile buluştu.

Meraklı miniklerin sorularını kaptan yanıtladı

Öğrenciler, vapurların çalışma prensiplerini öğrenirken, İzmir Körfezi’nde seferlerin nasıl yapıldığını dinleme fırsatı buldu. Dürbünle körfezi izleyen minikler, kaptanlara sordukları sorularla etkinliği daha da eğlenceli hale getirdi. Bu ziyaret, çocukların deniz ulaşımına olan ilgilerini artırdı ve unutulmaz anılar biriktirmelerini sağladı.