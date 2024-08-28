Yeni düzenlemeyle miras işlemleri hızlanıyor

Miras paylarının kardeşler arasında devri, artık noter onayı gerektirmeyen yazılı anlaşmalarla yapılabilecek. Bu yenilik, miras işlemlerini daha hızlı ve etkin bir sürece dönüştürüyor.

Hisseli tapu işlemlerinde yeni dönem

Hisseli tapu devri için sınırların belirlenmesi ve parsellerin tanımlanması süreci, tapu sicil müdürlüğü ve noter işlemleri sonrası daha şeffaf olacak. Hissedarlar, tüm işlemleri avukat aracılığıyla yürütebilecek.