KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve İsrail'in Gazze saldırılarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ülkesini ziyaret eden Aliyev ile başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası konularda siyasi koordinasyonu sağlama meselelerini ele aldıklarını belirtti.

Başta Filistin meselesi olmak üzere görüşmede bölgesel meselelerin ön plana çıktığını kaydeden Sisi, Mısır'ın Filistin'i bölgenin temel meselesi olarak gördüğüne dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının da masaya yatırıldığına işaret eden Sisi, Mısır'ın Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması ve ateşkes sağlanması için sarf ettiği çabalardan bahsetti.

Liderler ayrıca çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri imzaladı.